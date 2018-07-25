РИАМО - 25 июл. В разгар лета эксперты Роскачества рассказали, какие напитки эффективно и с пользой помогут справиться с жаждой, и дали советы, как их правильно выбрать, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По словам экспертов, спастись от жажды помогут чай и питьевая вода, сладких и газированных напитков рекомендуется употреблять меньше. Однако полностью от них можно не отказываться: главное — выбирать качественный продукт», - отмечается в материале.

Покупая воду, нужно обратить внимание на ее тип. Лечебно-столовая не поможет утолить жажду, поскольку ее употребляют теплой или горячей за 30 минут до еды. На бутылке с минеральной водой должна быть указана ее категория — первая или высшая.

При этом, по мнению экспертов, качество и «полезность» воды зависят в большей степени от производителей, и зарубежная вода не лучше отечественной по качеству.

«В Роскачестве советуют обратить внимание, не содержит ли вода подсластители и ароматизаторы: утолить жажду такая вода не поможет. При этом серебро и йод являются натуральными добавками. Полезные качества вода будет дольше сохранять в стеклянной бутылке, осадка быть не должно. В день рекомендуется выпивать около 2 литров чистой питьевой воды», - добавляется в сообщении.

Покупая квас, нужно знать, что в магазинах продается как продукт брожения квасного сусла, так и газированный напиток со вкусом кваса. В настоящем квасе доля спирта не превышает 1,2%. Если его много, то это говорит о нарушении при производстве напитка. Если спирта слишком мало, это значит, что в бутылке не настоящий квас, а газировка.

В составе кваса не должно быть искусственных добавок - красителей, подсластителей и усилителей вкуса. При этом указание на то, что квас «живой», является маркетинговой уловкой: такой термин в нормативных документах не закреплен.

В жару эксперты не рекомендуют пить много лимонада, ведь в литре такого напитка содержится около 80-100 граммов сахара. Кроме того, при производстве газировки используют консерванты и красители.