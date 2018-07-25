РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В Климовском доме-интернате для престарелых и инвалидов Подольска планируют провести капитальный ремонт в 2018 году, всего на проведение работ потратят 1 миллион рублей, сообщается на сайте госзакупок.

По данным общей информации закупки, опубликованной на сайте, государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция единого заказчика министерства социального развития Московской области» опубликовало закупку на проведение капитального ремонта в ГАСУ СО МО «Климовский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Подрядчик определится по итогам аукциона в электронной форме 6 августа. Начальная (максимальная) цена контракта – 1 000 000,00 рублей.

Средства на проведение работ планируется выделить из бюджета Московской области. Подрядная организация должна будет начать ремонт в Климовском доме-интернате, который находится в одноименном микрорайоне на улице Серпуховская, дом 1б, в первый рабочий день после заключения контракта и завершить их до 15 декабря текущего года.