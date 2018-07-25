РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 июл. В мероприятиях по обеспечению безопасности жителей на праздновании дня города в подмосковном Королеве будет задействовано не менее 100 полицейских, сообщил начальник полиции УМВД России по городскому округу Владимир Николаев.

На стадионе «Вымпел» в среду прошло выездное совещание, посвященное организации празднования дня города, которое состоится 1 сентября. В нем приняли участие руководитель администрации Королева Юрий Копцик, начальник полиции УМВД России по горокругу Владимир Николаев, представители правоохранительных органов, МЧС и учреждений здравоохранения. Основным вопросом совещания стало обеспечение безопасности жителей города во время праздника.

«Сотрудники полиции будут проводить досмотровые мероприятия на двух входных зонах на стадион «Вымпел» – там будут установлены рамки металлоискателей. Во время праздника на стадион не допустят лиц в состоянии опьянения, также на территорию «Вымпела» нельзя будет пронести пиротехнику. На самом стадионе также сотрудники полиции будут патрулировать территорию. Всего будет задействовано не менее 100 полицейских», – сказал Николаев.

Он также отметил, что улицы вокруг стадиона на время праздника будут перекрыты, организована пешеходная зона – гостям праздника придется парковать автомобили в ближайших районах.

По плану, праздник, посвященный 80-летию Королева, начнется на стадионе «Вымпел» 1 сентября в 11:00. В 15:00 состоится торжественная часть, а с 16:00 стартует концертная программа.