РИАМО - 25 июл. По факту крушения 24 июля легкомоторного самолета в районе аэродрома «Дракино» Серпуховского района Следственным комитетом российской Федерации возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбужденно уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета, произошедшего накануне примерно в 15:20 минут в районе аэродрома «Дракино», расположенного в Серпуховском районе Московской области», - говорится в сообщении.

Следствие установило, что во время полета при правом развороте воздушное судно потеряло скорость, в результате которого самолет упал на землю. Сейчас рассматриваются возможные причины произошедшего: отказ двигателя, ошибка в действиях пилота, а также погодные условия.

«Следователями с участием специалиста Росавиации осмотрено место крушения воздушного судна, а также сам самолет. Кроме того, был проведен ряд следственных действий на месте базирования воздушного судна – аэродроме «Дракино» Серпуховского авиационно-спортивного клуба, где изъяты документы и электронные носители информации», - говорится в сообщении.

На борту находился командир воздушного судна – летчик-испытатель 3 класса и представитель собственника самолета – пилот-инструктор. Оба они погибли.

Расследование уголовного дела по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена» продолжается.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура также начала проверку обстоятельств и причин крушения самолета в районе аэродрома «Дракино».