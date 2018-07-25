РИАМО – 25 июл. На ВДНХ в Москве в августе 2018 года планируют открыть летнюю школу для заказчиков и поставщиков, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

«На рынке закупок Москвы произошло много изменений, призванных усовершенствовать контрактную систему и расширить возможности как для заказчиков, так и для поставщиков. В связи с этим организована летняя школа для участников столичного рынка закупок, которая даст возможность разобраться в изменениях и адаптирует представителей бизнеса и госзаказчиков к новым условиям работы, а также даст рекомендации по осуществлению закупок по новым правилам», – сказала Сергунина.

По мнению руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, летняя школа поможет участникам рынка закупок разобраться в нововведениях.

«Летняя школа поставщика и заказчика призвана в доступной форме рассказать слушателям о нововведениях, которые появились 1 июня. С 1 июля текущего (2018 года – ред.) года заказчики вправе самостоятельно выбирать формат проведения закупки. Также среди нововведений – перевод всех конкурентных способов закупок в электронный вид, начиная с 1 января 2019 года», – добавил Дегтев.

Обо всех тонкостях и изменениях в законе расскажут ведущие-эксперты закупочных процедур Летней школы. Школа, подобно лагерю, будет проходить в три смены. Каждая смена длится два дня – с 10:00 до 16:00. В рамках летней школы будут проведены сессии, коллоквиумы, деловые игры, дискуссии и семинары.

Летняя школа поставщика и заказчика будет работать по расписанию: 7-8 августа (для столичных заказчиков), 14-15 августа (для поставщиков), 21-22 августа (для поставщиков).

Участие бесплатное, подробности и регистрация доступны по ссылке http://mos-tender.com/summer-school. Количество мест ограничено.