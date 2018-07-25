РИАМО – 25 июл. Стартовал конкурсный отбор среди технопарков и индустриальных парков, претендующих на получение субсидий из бюджета города Москвы, размер субсидии – до 300 миллионов рублей в год, говорится в сообщении департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

Отбор проводится среди организаций, реализующих инвестиционные проекты по созданию технопарков или индустриальных парков в Москве. Субсидия может пойти на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на создание, модернизацию, реконструкцию, ремонт или техническое перевооружение объектов инфраструктуры.

«Москва уже несколько лет субсидирует затраты промышленных предприятий, связанных с уплатой процентов по кредитам и займам и части лизинговых платежей на приобретение производственного оборудования. С 2012 года 99 компаний воспользовались данными программами, что позволило им привлечь 1,6 миллиарда рублей субсидий. Проведение конкурсного отбора на получение субсидий – еще один инструмент государственной поддержки организаций, реализующих инвестиционные проекты в промышленности», – сказал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин.

Чтобы принять участие в конкурсе, организация должна соответствовать ряду требований: иметь статус управляющей организации технопарка и (или) индустриального парка и соглашение о реализации инвестиционного проекта; быть зарегистрированной и осуществлять свою деятельность на территории Москвы, иметь заключенный с банком договор на осуществление капитальных вложений в имущество технопарка, не должна иметь нарушений договорных обязательств и задолженностей по уплате кредитов.

Субсидии предоставляются департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства в рамках Государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» на 2018-2020 годы. Размер выплаты определяется исходя из ключевой ставки, установленной ЦБ РФ на день принятия решения о предоставлении субсидии, но не может превышать 300 миллионов рублей в год.

Победителей отбора определит отраслевая комиссия департамента. Прием заявок на получение субсидии продлится до 16 ноября 2018 года включительно. Более подробная информация о проведении отбора: https://imoscow.mos.ru.