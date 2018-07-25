РИАМО - 25 июл. Около 450 тысяч живых цветов привезли в московский ГУМ для украшения в рамках ежегодного фестиваля, для перевозки цветов потребовалось 44 грузовика, сообщила в среду глава пресс-службы ГУМа Ольга Юткис.

В среду в одном из старейших универмагов Москвы стартует ежегодный фестиваль цветов.

«Сегодня торжественное открытие фестиваля, смонтировали практически все цветочное оборудование, была предварительная подготовка. 44 грузовика привезли 450 тысяч цветов», - сказала Юткис.

По ее словам, подготовка к фестивалю проводилась по ночам.

«Цветы заранее выращиваются к фестивалю. Монтаж шел в ночное время, чтобы не мешать работе магазина. В течение 12 ночей была предварительная подготовка», - добавила Юткис.

Она также рассказала, какие цветы использовали для украшения магазина.

«Подготовили 17 видов цветов. Цветы в основном летние. Самые любимые москвичами, называемые в народе бархатцы. Научное их название Тагетес. Они самые стойкие, сохраняют цветущий вид в течение достаточно долгого времени. Также предусмотрена специальная система полива и орошения», - отметила Юткис.

По ее словам, сотрудники ГУМа завершают оформление цветочных композиций вместе со звездными гостями.

«Уже приняли участие в посадке Александр Олешко, Филипп Янковский, Алика Смехова, Оксана Фандера, певица Арцвик, Диана Гурцкая. Они присоединяются к сотрудникам ГУМа и выкладывают цветочные клумбы. Так что у нас есть добрые помощники», - добавила Юткис.

Она отметила, что в обычные дни ГУМ посещают порядка 35 тысяч человек ежедневно, в выходные - до 50-60 тысяч человек в день.

В этом году фестиваль цветов в ГУМе проводится в пятый раз. Универмаг украсили живыми цветами и с внешней стороны, которая выходит на Красную площадь, и внутри. Гости магазина могут почувствовать себя в настоящем цветочном саду до конца лета.