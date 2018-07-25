РИАМО - 25 июл. Торги за изъятые в Можайском округе у ООО «Экоурожай» сельскохозяйственные земли состоятся 10 августа на базе регионального центра торгов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Публичные торги по изъятым в Можайском округе землям сельскохозяйственного назначения перенесены на 10 августа. Они пройдут на площадке регионального центра торгов», - говорится в сообщении.

40,6 гектара сельскохозяйственной земли были изъяты у ООО «Экоурожай», которое более трех лет не использовало землю по назначению.

«В правительство области обращаются инвесторы и представители бизнеса, которые хотят заниматься сельскохозяйственной деятельностью и готовы развивать данное направление на благо области и ее жителей», - сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Первый в Московской области прецедент с изъятием земель произошел в 2017 году, когда были изъяты и выставлены на торги 10 гектаров земли ООО «Трал» в Дмитровском городском округе. Начальная цена продажи на публичных торгах была превышена в 12 раз и составила более 2 миллионов рублей.