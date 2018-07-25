РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. Жители подмосковных Люберец смогут бесплатно проверить свое здоровье в Единый день диспансеризации 28 июля, сообщается в группе управления социальной политики администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Очередной Единый день диспансеризации пройдет в эту субботу на территории городского округа Люберцы. Двадцать восьмого июля абсолютно бесплатно диспансеризацию можно будет пройти с 9:00 до 13:00 во всех поликлинических отделениях ГБУЗ МО «ЛРБ №2», а также в поликлиническом отделении 5 ГБУЗ МО «ЛРБ №1», которое находится по адресу: Быковское шоссе, дом №40», – говорится в сообщении.

При себе гражданам необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

В текущем году на диспансеризацию направляются граждане, рожденные в 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах.