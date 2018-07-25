РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В Подольске новые монтажные кабели городского предприятия включили в реестр инновационной продукции Подмосковья, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Комиссия по рассмотрению заявок на включение в реестр инновационной продукции, рекомендованной к использованию в Подмосковье, в ходе очередного заседания рассмотрела и одобрила пять заявок от пяти компаний. В частности, была одобрена разработка ОАО «Народное предприятие «Подольсккабель», которое представило комиссии новое поколение монтажных кабелей ЭПОКС. Данные кабели соответствуют всем стандартам качества, но стоят гораздо меньше, а срок службы составляет до 35 лет», – говорится в сообщении.

Реестр инновационной продукции был создан в 2017 году. Тогда же в него включили 41 вид продукции от 24 компаний. На данный момент он включает 74 вида продукции от 43 организаций.