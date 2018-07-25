РИАМО - 25 июл. В Пензе стартовала IV летняя Спартакиада молодежи России по плаванию, которая продлится до 27 июля, в первый день соревнований подмосковные спортсмены завоевали 3 медали – две серебряные и одну бронзовую, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«На дистанции 200 метров на спине Карина Абросимова завоевала серебро. Она показала результат 2:13.43, уступив всего лишь 18 сотых секунды Дарье Васькиной из Москвы», – говорится в сообщении.

На дистанции 1500 метров вольным стилем серебряную медаль завоевал Максим Травников. Он показал время – 15:48.29. Золото на этой дистанции досталось спортсмену из Москвы Александру Егорову (15:36.00).

На дистанции 200 метров вольным стилем бронзовую медаль завоевал Иван Гирев с результатом 1:50.45. Спортсмен уступил меньше секунды победителю дистанции Антону Никитину – 1:50.17 и Михаилу Бочарникову – 1:50.44.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил хороший старт выступлений пловцов.

«Подмосковные спортсмены довольно неплохо начали свое выступление на этой Спартакиаде с учетом отсутствия лидеров нашей команды. Сейчас пока рано делать какие-то выводы, стоит подождать завершения соревнований, чтобы здраво оценить результаты наших пловцов. Поэтому желаю им быстрых секунд и легкой воды», – сказал Терюшков.