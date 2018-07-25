РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Предприниматель из Подольска Сергей Шевцов установил в двух школах микрорайона Кузнечики теплицы для выращивания зелени, траву, выращенную на школьных участках, будут продавать горожанам, сообщил «РИАМО в Подольске» сам Шевцов.

«В этом году (в 2018 году – ред.) через службу занятости я стал предпринимателем и открыл крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ). На открытие своего дела, оценив бизнес-план, мне выделили 58 800 рублей на две теплицы. Я договорился с руководством школ №№34 и 30 в микрорайоне Кузнечики, и в среду (25 июля – ред.) нам привезли и установили теплицы. Школьники смогут изучать биологию на практике, мое КФХ будет ухаживать и распоряжаться продукцией на договорных началах, продавая растения из теплиц посетителям», – сказал Шевцов.

По его словам, для выращивания растений будет применяться автоматизированная подача воды и питательных веществ. В теплицах будут расти около 10 видов растений, в том числе разные сорта мяты, мелиссы, земляники и комнатных томатов. Предприниматель также занимается медицинским фитодизайном и занимается озеленением квартир, офисов и общественных мест.