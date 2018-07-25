РИАМО - 25 июл. Госинспекция по недвижимости предписала освободить земельный участок площадью почти 19 тысяч квадратных метров на юго-востоке Москвы в проектируемом проезде №3723, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При проведении контрольно-инспекционных мероприятий специалисты выявили факт самозахвата городской земли. Нарушители без оформления прав на землю огородили бетонным забором территорию площадью 18,7 тысячи квадратных метров и также незаконно установили временные металлические строения.

«По итогам инспекции земельный участок освободили от незаконных объектов, не являвшихся объектами капитального строительства. Строения были снесены, а после демонтажа ворот территория стала открытой для въезда», – говорится в сообщении.

Демонтаж бетонного забора завершится в ближайшее время, уточняется в пресс-релизе.