РИАМО - 25 июл. В Подмосковье продолжат программу благоустройства городских парков, эту работу активно поддерживают жители, сообщил журналистам в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас большая программа благоустройства парков. Конечно, популярность этой программы очевидна. Поэтому будем продолжать чистить, преображать наши городские парки», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в настоящий момент в Подмосковье насчитывается порядка 100 городских парков.

«Мы каждый год благоустраиваем парки, выделяем деньги. Каждый город у нас имеет программу благоустройства парков. Сейчас их уже под сотню. На ура идет программа, жители активно участвуют», - добавил глава региона.

В среду Воробьев проконтролировал ход реконструкции парка «Пехорка» в Балашихе, где завершается второй этап работ. Как отметил губернатор, сейчас в парке есть все для отдыха, прогулок и занятий спортом. В дальнейшем в парке появятся аттракционы и фонтан, а также завершится очистка реки.