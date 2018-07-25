РИАМО - 25 июл. Почти 30-градусная жара установится в Московском регионе с 26 июля, а в начале следующей недели температура днем достигнет 31 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Четверг, 26 июля: плюс 25-27, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Пятница, 27 июля: плюс 27-29, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Суббота, 28 июля: плюс 27-29, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь», — говорится в сообщении.

В Московском регионе 29 июля также ожидается местами небольшой кратковременный дождь, температура составит 23-28 градусов. 30 июля прогнозируется переменная облачность без осадков, воздух прогреется до 28 градусов, а 31 июля в Подмосковье и Москве уже ожидается жара до плюс 31 градуса.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал россиянам в жаркую погоду ограничить пребывание на улице и снизить до минимума физические нагрузки. При выходе на улицу лучше надевать одежду из легких натуральных тканей и не забывать про головной убор.