РИАМО - 25 июл. Арбитражный суд Московской области дважды отказал в удовлетворении требований ООО «Территория комфорта – Клязьма» из Химок к подмосковной Госжилинспекции, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Управляющая компания требовала признать незаконность предписаний о проведении перерасчетов, но не смогла доказать этого. Нарушения были выявлены при проверках обращений жителей домов №1 корпус 2 и №2 корпус 1 в квартале Клязьма. УК начисляла плату за отопление и подогрев горячей воды с превышением тарифа, установленного распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области.

«Компании выдали предписания о проведении перерасчетов. Но управляющая компания не согласилась с этими требованиями и подала заявления о признании их незаконными в Арбитражный суд Московской области. Рассмотрев обращения, Арбитраж решил не удовлетворять требования коммунальщиков», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Доводы «Территории комфорта» были отклонены судом как основанные на неверном толковании норм права и не являющиеся основанием для признания оспариваемого предписания недействительным, пояснил он.

Согласно решениям Арбитражного суда, предписания соответствуют требованиям действующего законодательства РФ и не нарушают права и законные интересы управляющей организации. В удовлетворении заявленных требований ООО «Территория комфорта – Клязьма» было отказано.