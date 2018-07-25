РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В подмосковном Подольске проведут семинар для иностранцев по миграционному праву 2 августа, сообщается на сайте администрации округа.

«В Московской области с 26 июля по 15 ноября пройдут 10 обучающих семинаров по миграционному праву. Запланированы выступления юристов, мастер-классы, участие представителей органов власти, общественников. В городском округе Подольск мероприятие запланировано на 2 августа», – говорится в сообщении.

Семинар будет проходить по адресу: улица Февральская, дом 2А, в актовом зале городского центра занятости населения. Организатором мероприятия является Главное управление социальных коммуникаций Московской области. Участие в мероприятии бесплатное.