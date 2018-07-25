РИАМО - 25 июл. Сотрудники столичных центров госуслуг начали поквартирные обходы жителей, в ходе которых рассказывают о выборах мэра 9 сентября и о нововведениях, которые сделают процесс голосования еще удобнее, сообщается на сайте ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг».

«Для этого (поквартирных обходов - ред.) между центрами госуслуг Москвы «Мои документы» и Московской городской избирательной комиссией заключено соответствующее соглашение и сформирована группа из 4 тысяч сотрудников», - отмечается в материале.

В частности, москвичам рассказывают о том, что время голосования на выборах мэра 9 сентября продлено, избирательные участки будут работать с 08:00 до 22:00. Также жителей информируют о возможности проголосовать за пределами города - для удобства москвичей избирательные участки будут открыты в Подмосковье и соседних областях.

«Уже сейчас на дачах появляются небольшие симпатичные домики, где позднее разместятся избирательные комиссии. А пока там расположатся мини-офисы центров госуслуг Москвы. В них можно получить самые актуальные услуги в разгар дачного сезона (оформить соцкарту, СНИЛС, парковочное разрешение и многое другое. Офисы будут работать по графику: с четверга по воскресенье с 10:00 до 14:00», - добавляется на сайте.

В рамках поквартирного обхода сотрудники центров рассказывают, как проголосовать на любом удобном избирательном участке. В завершении диалога они выдают полезные материалы с напоминанием о важной дате: красивые ручки, удобные магниты-блокноты, брошюры с исторической справкой об истории города.

Сотрудники МФЦ одеты в специальную форму - поло и ветровку с символикой центров госуслуг «Мои документы». Также у них есть отличительные знаки: значок с логотипом выборов мэра Москвы, прозрачный рюкзак с информационной продукцией, бейдж, подписанный руководителем центра госуслуг.

Подтвердить полномочия сотрудников центров госуслуг можно, позвонив в единую справочную службу города Москвы по телефону: 8 (495) 777-77-77 и назвав ФИО пришедшего.

Чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы не по месту регистрации, необходимо заранее подать заявление одним из нескольких способов. С 25 июля - в любом центре госуслуг Москвы; пригласив сотрудника центра госуслуг, позвонив по телефону 8 (495) 777-77-77; в территориальной избирательной комиссии; в мини-офисах центров госуслуг на дачных участках; через портал gosuslugi.ru. С 29 августа это можно сделать в участковой избирательной комиссии.