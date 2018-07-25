РИАМО – 25 июл. Певица Лиза Монеточка отказалась от участия в рок-фестивале «Нашествие», сообщает Газета.ru.

Ранее выступать на «Нашествии» из-за того, что фестиваль поддерживает Минобороны РФ, отказались группы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «ЙОРШ». Все они выражают несогласие с милитаризацией фестиваля – их не устроили тематические зоны и призывной пункт на территории фестиваля.

«Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал увидеть меня в этом году на «Нашествии», но мое выступление отменяется. Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира», – сообщила певица Монеточка на своей официальной странице «ВКонтакте».

Рок-фестиваль «Нашествие-2018» пройдет с 3 по 5 августа в Большом Завидове Тверской области. Всего в лайнапе заявлено около 150 групп.