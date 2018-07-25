РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. Китайская делегация во главе с заместителем руководителя департамента финансов провинции Цзянсу Шень Ифэном высоко оценила работу Гериатрического центра «Малаховка» в подмосковных Люберцах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду министр социального развития Ирина Фаевская совместно с министерством экономики и финансов Московской области провела встречу с делегацией провинции Цзянсу во главе с заместителем руководителя департамента финансов провинции Цзянсу Шень Ифэн. Участники встречи посетили гериатрический центр «Малаховка», где ознакомились с широким спектром предоставления социальных услуг и обслуживания пожилых граждан.

«Мы очень рады, что посетили Гериатрический центр в Малаховке. Видно, что центр современный, удобный и комфортный для пожилых. Мы уверены, что все люди, живущие здесь, будут быстро выздоравливать, так как за ними хорошо ухаживают», – сказал Шень Ифэн.

По словам Фаевской, в Московской области из 7,5 миллиона жителей 700 тысяч старше 70 лет. Некоторые могут быть признаны нуждающимися в оказании социальных услуг. Она отметила, что в Гериатрическом центре за счет бюджета Московской области могут содержаться 28 человек. Чтобы попасть в этот список, нужно доказать, что пожилой человек не может себя обслуживать, а также предоставить ряд документов, демонстрирующих, что человек нуждается в услугах центра и не может за них заплатить самостоятельно.

На данный момент в центре живут 77 пациентов, из них 20 обеспечивает государство. Здесь работает 70 человек, при полной наполняемости их количество увеличат до 110.

Гериатрия занимается профилактикой и лечением болезней старческого возраста. Некоторые недуги часто наблюдаются именно у пожилых людей. Например, болезнь Альцгеймера, как правило, возникает у людей старше 65 лет. В настоящий момент в РФ действуют гериатрические учреждения, которые оказывают всестороннюю помощь пациентам старших возрастных групп.