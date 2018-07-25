РИАМО - 25 июл. С декабря этого года автобусам социального такси в Москве разрешат передвигаться по выделенным полосам, сообщил журналистам в среду заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Дмитрий Пронин.

В среду в столичном конгресс-центре World Trade Center проходит шестое заседание Международного экспертного совета по транспортным вопросам при правительстве Москвы.

«Сейчас принято решение в Устав автомобильного транспорта (федеральный нормативный документ) внести изменение, согласно которому автобусные перевозки могут быть допущены на выделенные полосы с декабря 2018 года. Правительство Москвы приняло решение о том, что автобусы социального такси, заказные перевозки по социальным направлениям службы социального такси города, с момента разрешения смогут передвигаться по выделенным полосам», - сказал Пронин.

Ранее пресс-служба ГУП «Мосгортранс» сообщала, что в 2017 году пассажирами социального такси в столице стали свыше 385 тысяч человек. Сервис для маломобильных граждан обеспечивает проезд к медицинским, культурным и социально значимым учреждениям по индивидуальным и коллективным заявкам.