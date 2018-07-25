РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Управляющая компания из Подольска по предписанию Госжилинспекции вернула жителям дома более 122 тысяч рублей переплаты за отопление, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Было выдано предписание о проведении перерасчета в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг и с учетом всех площадей МКД. На это дали один месяц. Муниципальная управляющая компания «МУЖРП №5 городского округа Подольск» исполнила предписание Госжилинспекции Подмосковья о проведении перерасчета жителям дома №11 на улице Свердлова. По истечении срока предписания управляющая компания отчиталась: сумма возврата составила 122 тысячи 384 рубля 42 копейки», – говорится в сообщении.

Инспекторы после проверки выявили завышение сумм, выставляемых за отопление. Они установили, что с ноября 2017 года по апрель 2018 года МУЖРП применяло неверные, некорректные показания общедомового прибора учета тепловой энергии. Было допущено еще одно нарушение. В расчетах учитывалась только площадь квартир – 4111,2 квадратных метра. Были забыты еще 131,9 квадратных метра нежилых помещений, бремя оплаты отопления которых приходилось брать на себя собственникам жилья.

«Хочу напомнить норму правил предоставления коммунальных услуг. Если собственник или наниматель жилья имеет основания полагать, что он переплачивает за жилищно-коммунальные услуги, УК обязана проверить правильность исчислений непосредственно при обращении. И немедленно по результатам проверки выдавать потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи. Большинство управляющих компаний именно так и поступают, не дожидаясь визита наших инспекторов», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.