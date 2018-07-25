РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В подмосковном Подольске с 4 по 5 августа пройдут финальные соревнования по конкуру и выездке в рамках открытого кубка городского округа, сообщается на сайте конноспортивного клуба «Фаворит».

«В КСК «Фаворит» в Подольске с 4 по 5 августа пройдет финал соревнований Открытого кубка городского округа по конкуру и выездке, а также соревнования «Бодрость духа, грация и пластика», посвященные Дню физкультурника. Посмотреть выступления участников могут все желающие. 4 августа турнир начнется в 10:00 с выступления детей 2004 года рождения и младше», – говорится в сообщении.

Также в рамках мероприятия пройдет конная игра джим-хана и многое другое. По итогам соревнований, которые будут проходить по адресу: деревня Бородино, улица Варшавское шоссе, дом 1, победителей и призеров наградят медалями и грамотами.