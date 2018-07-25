РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июл. Региональный рейтинг предпринимательского климата в муниципальных образованиях Подмосковья за второй квартал 2018 года возглавил подмосковный Красногорск, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«По итогам рейтинга во II квартале этого (2018 года – ред.) года лидирует Красногорск, на втором месте расположился Дмитровский городской округ, на третьей позиции – горокруг Химки. Также в десятку лучших вошли Мытищи, Дубна, Люберцы, Раменский район, город Жуковский, Солнечногорский и Ленинский муниципальные районы», – сказал заместитель председателя правительства – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

По итогам первого квартала Красногорск также занимал первую строчку рейтинга.

«Рейтинг предпринимательской активности проводится с 2015 года по поручению губернатора Московской области. Исследование предпринимательского климата в муниципальных образованиях Подмосковья считают по трем критериям: концентрация бизнеса, развитие стартапов, объем муниципальной поддержки», – уточняется в материале.

Учитывались показатели 62 муниципалитетов области.

«На 10 июля 2018 года в Красногорске насчитывается 13 799 субъектов малого и среднего бизнеса (561 на 10 000 жителей), количество вновь созданных за первые 6 месяцев этого года – 302 (12,3 на 10 000 жителей). Объем средств муниципального бюджета, выделяемых в рамках программы поддержки бизнеса, в расчете на один субъект МСП – около 738 тысяч рублей», – заключается в сообщении.