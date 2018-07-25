РИАМО - 25 июл. Предприятию «Пехорский текстиль» в подмосковных Люберцах предоставили кредит в 100 миллионов рублей по льготной ставке, это позволит компании увеличить объем выпускаемой продукции, говорится в сообщении пресс-службы банка «Возрождение».

«Банк «Возрождение» предоставил кредит в размере 100 миллионов рублей предприятию «Пехорский текстиль» – одному из ведущих подмосковных производителей пряжи. Финансирование по льготной ставке предоставлено в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства», — говорится в сообщении.

Кроме того, в качестве части обеспечения по кредиту привлечена гарантия АО «МСП Банк» в сумме 45 миллионов рублей, гарантийная поддержка предоставлена в рамках Национальной гарантийной системы.

«Финансовая поддержка позволит компании увеличить объем выпускаемой продукции, в намеченные сроки обеспечить заказчиков необходимым ассортиментом пряжи и сохранить дальнейшее устойчивое развитие производства», — добавляется в сообщении.

ООО «Пехорский текстиль» – российское промышленное предприятие более чем с двадцатилетней историей. В линейке выпускаемой предприятием продукции – более ста видов пряжи для ручного и машинного вязания. Предприятие также выпускает наборы для творчества, в том числе для плетения макраме, вязания крючком кружев, валяния. Продукция компании реализуется на территории России, в странах СНГ, Европы и Азии. Также изделия фабрики экспортируются в США, Канаду и Австралию.