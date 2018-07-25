РИАМО - 25 июл. Государственная дума России в ходе пленарного заседания в среду одобрила в третьем чтении закон, который предлагает разрешить регистрацию новых автомобилей без поездки в Госавтоинспекцию, сообщает Федеральное агентство новостей.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы семь лет назад, документ был принят в первом чтении в 2013 году и с того момента находился на доработке.
«Согласно закону, основное нововведение затронет покупателей новых автомобилей у официальных дилеров, водителям не нужно будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить транспортное средство на учет», – говорится в сообщении.
Помимо этого, подразделение ведомства будет назначать только номер, а государственные знаки автовладелец будет получать у изготовителя самостоятельно. Все компании будут включены в базу данных, предельные тарифы для них рассчитает Федеральная антимонопольная служба.
Также отмечается, что не подлежат государственному учету машины, являющиеся товаром, реализуемым юридическим лицом или фирмой, осуществляющими торговлю.
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