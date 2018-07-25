РИАМО – 25 июл. В подмосковном Жуковском полицейские изъяли у мужчины свыше 4,5 килограммов марихуаны, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Сотрудниками ОНК ОМВД России по городскому округу Жуковский в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в хранении наркотических средств задержан и доставлен в полицию 43-летний уроженец Мурманской области. В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружены и изъяты две клетчатые полимерные сумки с веществом растительного происхождения внутри», – сказала Петрова.

Она добавила, что по результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 4,5 килограммов.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, переработка наркотических средств и их аналогов».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Подозреваемого заключили под стражу.