РИАМО - 25 июл. Один из шлемов XVI века, найденный в ходе археологических раскопок при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги, в настоящее время проходит реставрацию в Государственном научно-исследовательском институте реставрации, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Работы по реставрации шлема проходят в рамках договора Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея с государственной компанией «Автодор». Уникальный шлем поступил в собрание музея после археологических раскопок на селище Игнатьевское, расположенного на восточной окраине современного Звенигорода», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Во время археологических раскопок осенью 2015 года экспедиция Института археологии РАН обнаружила предметы начала XVI века – два шлема, детали ножен сабель, фрагменты кольчуги, стрелы, походный инвентарь. Уникальная археологическая коллекция из 56 предметов получила название «Звенигородский арсенал», и в 2016 году институт передал ее в Звенигородский музей. Торжественная передача коллекции состоялась в Российском историческом обществе при участии его председателя Сергея Нарышкина.

Пролежавшие более четырех с половиной столетий в земле шлемы дошли до нас в прекрасном состоянии и сохранили такие детали, как фрагменты подшлемников и прочих кожаных и тканевых элементов.

Найденные шлемы являются редчайшими изделиями русских оружейников. Их ближайшими аналогами можно считать стальной шлем Ивана Грозного, выкованный до 1547 года (хранится в Королевском арсенале в Стокгольме), и шлем сына Грозного Ивана Ивановича, изготовленный до 1557 года (хранится в Оружейной палате).

После находки шлемов была произведена их первичная реставрация, но полную реставрацию прошел только один. А другой шлем после изъятия из земли, на протяжении нескольких столетий служившей для него естественной консервационной средой, стал разрушаться. В середине апреля этого года он был передан на реставрацию в Государственный научно-исследовательский институт реставрации.