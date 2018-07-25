РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июл. Свалку строительного мусора уберут с территории бывшего строительного городка компании-банкрота СУ-155 в Красногорске, по предварительным подсчетам придется вывезти более 2 тысяч кубометров мусора и грунта, сообщил советник главы горокруга Владимир Леонов.

Территория возле домов №№10-14 на Красногорском бульваре в микрорайоне Павшинская пойма долгое время использовалась компанией-застройщиком СУ-155 под строительный городок. Сюда свозили не только бытовки для рабочих, но и бытовой мусор. Уходя с объекта, компания, в отношении которой сейчас ведется процедура банкротства, не привела территорию в порядок.

«Территория находилась в ужасном состоянии. Администрации удалось добиться, чтобы компания вывезла бытовки и убрала примерно половину территории. По многочисленным просьбам местных жителей глава округа Красногорск Радий Хабиров принял решение вывезти оставшийся мусор в рамках программы ликвидации свалок строительного и бытового мусора. По предварительным подсчетам, придется вывезти более 2 тысяч кубометров мусора и замусоренного грунта», – сказал Леонов.

По его словам, уборка требуется на территории около 11 гектаров, из них один гектар земли находится в муниципальной собственности. Доступ к этому участку затруднен из-за строительного мусора.

«Работы ведет подрядная организация, определенная на конкурсной основе. Срок ликвидации свалки – до середины августа. Но работы зависят от погодных условий. Захоронение мусора производится на предназначенном для этого полигоне на территории Московской области. Вывозимый грунт будет использоваться для пересыпки твердых коммунальных отходов», – отметил Леонов.

Он пояснил, что после окончания работ на участок завезут грунт для планировки территории.

Застройщик «СУ-155» в апреле 2018 года решением Арбитражного суда Московской области признан банкротом.