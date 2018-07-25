РИАМО - 25 июл. Все поезда, задержанные на Павелецком направлении Московской железной дороги, прибыли на Павелецкий вокзал в столице, пассажирские составы пропускались в приоритетном порядке, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы МЖД.

«Все пассажирские поезда Павелецкого направления, задержанные в результате незапланированной остановки грузового состава на станции «Узуново», прибыли в конечный пункт на Павелецкий вокзал», - сказал собеседник агентства.

Диспетчеры Московской железной дороги пропускали пассажирские поезда в приоритетном графике. Максимальное отклонение от графика составило 2,5 часа у поезда №10 Саратов – Москва.

Пассажирские составы №10 Саратов - Москва и №26 Воронеж – Москва дополнительно останавливались для высадки пассажиров на станции «Домодедово», которым было необходимо в аэропорт «Домодедово».

Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.

Территорию Павелецкого вокзала в Москве планируют расширить>>