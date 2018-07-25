РИАМО (СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН) - 25 июл. Детский сад в деревне Брехово Солнечногорского района планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года, сообщил глава района Андрей Чураков на строительном часе с участием застройщика социального объекта ООО «Триумф».

«Детский сад должен быть сдан до конца года (2018 года – ред.). Для нас этот объект очень принципиален. С нуля будет построен бюджетный детский сад. За ходом я смотрю в еженедельном режиме. К настоящему времени детский сад готов на 15%: подрядчик построил монолитный каркас. Вскоре приступит к устройству кровли и перегородок», – сказал Чураков.

По словам застройщика, для наращивания темпов строительства, количество рабочих на стройке детского сада в Брехово увеличат с 12 до 30 человек.

По данным Солнечногорского информагентства, детский сад с бассейном в деревне Брехово Кутузовского поселения Солнечногорского района рассчитан на 240 мест. В нем разместятся группы со спальнями и игровыми комнатами, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории обустроят 12 групповых площадок с теневыми навесами, две спортивные площадки, пешеходные дорожки, будет выполнено озеленение. Заказчиком объекта выступает администрация Солнечногорского района.