РИАМО – 25 июл. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премии имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства, сообщает Газета.ru.

«В частности, премия присуждена Башкирскому ордена Трудового Красного Знамени академическому театру драмы имени Мажита Гафури, а также Вологодскому областному театру кукол «Теремок», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Кроме того, премией была отмечена ведущая артистка драмы Кабардинского государственного драматического театра Куна Жакамухова.

Премия имени Федора Волкова была учреждена постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года. Награда присуждается ежегодно и вручается в Ярославле в день открытия Международного театрального Волковского фестиваля.