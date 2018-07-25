РИАМО - 25 июл. С начала 2018 года малый и средний бизнес заключил договоры на аренду нежилых помещений общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров по льготной ставке, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества.

«За полгода департамент городского имущества реализовал на торгах на право заключения договоров аренды 44 нежилых помещения общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров по начальной ставке 4,5 тысячи рублей за 1 квадратный метр в год», – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он также добавил, что общая сумма годовой арендной платы по итогам таких аукционов с начала текущего года составила 71,5 миллиона рублей.

Кроме того, для проведения специализированных торгов для малого и среднего бизнеса департаментом городского имущества передано 148 помещений – комплектов лотовой документации – в департамент по конкурентной политике города Москвы.