РИАМО - 25 июл. Во избежание нарушения режима труда и отдыха, таксистам, которые отработали более восьми часов за день, могут запретить принимать заказы, сообщил журналистам заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

В столичном конгресс-центре World Trade Center в среду проходит шестое заседание Международного экспертного совета по транспортным вопросам при правительстве Москвы.

«В отсутствие федерального регулирования, четкого контроля, спланировать и быть уверенным, что этой проблемы нарушения режима нет, мы не можем. Мы работаем с диспетчерскими службами и сейчас находим правильный подход, чтобы регулировать это через передачу заказов. Диспетчерская служба, на наш взгляд, должна ограничивать передачу заказа водителям, которые работают за рулем более восьми часов», - сказал Пронин.

На сегодняшний день в Москве за сутки завершается более 760 тысяч поездок на такси, что на 20% больше показателей прошлого года.