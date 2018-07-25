РИАМО - 25 июл. В текущем году столичные власти планируют увеличить объем субсидий таксомоторным компаниям на приобретение новых автомобилей, сообщил журналистам в среду заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин.

«За 2017 год мы выплатили 215 миллионов рублей из бюджета Москвы на приобретение автомобилей такси. Для нас это залог того, что в городе работает новый подвижной состав. В 2018 году мы планируем потратить больше», - сказал Пронин.

Он добавил, что за шесть лет в столице было выделено порядка 500 миллионов рублей субсидий на приобретение автомобилей такси.

Программа субсидирования таксомоторной деятельности в Москве работает с 2012 года. Таксомоторные перевозчики столицы могут подать заявку и получить субсидию на возмещение затрат по кредитным (лизинговым) договорам на приобретение легковых такси. Таким образом власти поддерживают добросовестных перевозчиков и стимулируют компании такси закупать новые, отвечающие всем требованиям комфорта и безопасности автомобили.