РИАМО - 25 июл. Торговый центр на Пятницком шоссе, владение 53 в районе Митино ждет масштабная реконструкция, обновленное здание преобразится в полноценный торгово-развлекательный центр, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«За последние годы хаотичная и зачастую нелегальная торговля в Москве сошла на нет. Этот торговый центр после реконструкции станет эффективнее, безопаснее и лучше впишется в окружающую застройку, в том числе, из-за нейтральной отделки с использованием спокойных оттенков», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, после реконструкции его площадь составит более 13 тысяч квадратных метров.

Внутри обновленного торгового центра планируется разместить торговые площади, предприятия общепита, развлекательный центр и автомойку. Связь между четырьмя этажами торгового центра будет осуществляться с помощью лестниц, эскалаторов, лифтов и траволаторов.