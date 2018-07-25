РИАМО - 25 июл. Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте список рекомендаций, соблюдение которых поможет защититься от жары, сообщает Газета.ru.

«В частности, рекомендуется ограничить пребывание на улице в пик жары и снизить до минимума физические нагрузки. При выходе на улицу лучше надевать одежду из легких натуральных тканей и не забывать про головной убор», - отмечается в материале.

Кроме того, в ведомстве посоветовали проветривать помещения, есть меньше жирной и калорийной пищи, отдавая предпочтение овощам и фруктам. Также важно потреблять достаточное количество воды. При возможности мясо необходимо заменить рыбой и морепродуктами.

По прогнозу синоптиков, в среду в Москве и Подмосковье при облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице - плюс 23-25 градусов, по области - плюс 22-27 градусов.