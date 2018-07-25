РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В подмосковном Подольске в среду приняли четыре отремонтированных подъезда в одном из домов на улице Свердлова, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В среду представители администрации и управляющей компании совместно с техническим надзором и депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем проверили качество отремонтированных подъездов в многоквартирном доме №50 на улице Свердлова. Работы были выполнены по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды». Всего жилищный фонд округа насчитывает около 6 тысяч подъездов. На 2018 год в рамках реализации данной программы запланировано отремонтировать 1 240 подъездов.

«В данном доме подлежали ремонту четыре подъезда. В них были установлены пластиковые окна, заменены светильники, покрашены стены, потолок и многое другое. Помимо этого, управляющая компания согласовывала цвет стен с жителями. Нареканий от горожан не поступало. На сегодняшний (на 25 июля – ред.) день проводится доделка тамбурных дверей, работы завершатся уже 26 июля. По итогам проверки качества выполненных работ мы приняли решение принять их», – сказал замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин.

По словам Максимовича, управляющая компания выбрала качественный материал и достойно выполнила ремонт. В ходе проверки были выявлены нарекания, связанные с провайдерами.

«Пока провайдеры содержат свои сети в ненадлежащем виде. Мы указали им на то, чтобы эти недоделки были устранены. В конце августа проверим результаты», – отметил он.

Всего в настоящее время по госпрограмме в Подольске было отремонтировано 403 подъезда, в работе находятся 163.