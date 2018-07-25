РИАМО – 25 июл. Неизвестные требуют от администрации аэропорта «Домодедово» несколько сотен биткоинов, угрожая в случае отказа вмешаться в работу навигационных систем воздушной гавани, передает «Интерфакс».
Злоумышленники направили на электронную почту контакт-центра аэропорта электронное письмо с угрозами.
«Авторы письма угрожают к выходным удаленно вмешаться и навредить работе навигационной аппаратуры аэропорта, утверждают, что располагают для этого техническими возможностями», – сказал источник в службах воздушной гавани.
В качестве отступных злоумышленники требуют выкуп в несколько сотен биткоинов.
В свою очередь администрация аэропорта усилила меры безопасности в терминале и на летном поле. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что угрозы для функционирования «Домодедова» нет.
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