РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 июл. В нескольких домах Королева отключили горячую воду из-за долгов управляющей компании «Техкомсервис», сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Ограничения в подаче горячей воды ресурсоснабжающая организация ОАО «Теплосеть» ввела с 20 июля из-за того, что УК «Техкомсервис» задолжала за коммунальный ресурс более 55 миллионов рублей.

«Такая мера связана с тем, что при наличии дебиторской задолженности управляющих компаний ресурсоснабжающая организация не может выполнять обязательства перед поставщиками первого уровня, что может привести к отключению одной из котельных. Теплосеть готова возобновить подачу горячей воды при условии, что будет погашено хотя бы 30% долга», – говорится в сообщении.

Также управляющая компания должна будет соблюдать график выплат. Ограничения введены и для домов, которые обслуживает компания «Русинвест сервис».