РИАМО - 25 июл. Убийство пятилетней девочки, гражданки Республики Таджикистан в городе Серпухов Московской области должно быть расследовано российской стороной со всей тщательностью, сообщается на сайте министерства иностранных дел Республики Таджикистан.

«Министерству иностранных дел Российской Федерации была передана нота, в которой таджикская сторона призывает соответствующие органы Российской Федерации провести тщательное расследование данного зверского преступления по отношению к ребенку и требует сурового наказания преступника, совершившего это бесчеловечное деяние», - говорится в сообщении.

Дипломатические и консульские ведомства Республики Таджикистан в Российской Федерации будут постоянно находиться в контакте с соответствующими органами России до полного расследования преступления и вынесения приговора.

Ранее девочку, пропавшую 22 июля с детской площадки в Серпухове, через несколько часов нашли мертвой в спортивной сумке вблизи железной дороги. Поиски пропавшего ребенка велись добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Предполагаемый убийца арестован, ведется расследование.

Подозреваемый в убийстве девочки в Серпухове доставилен в суд. ВИДЕО >>