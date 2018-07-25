РИАМО – 25 июл. Росздравнадзор совместно со Следственным комитетом начал проверку по факту смерти женщины после пластической операции в нелегальной клинике в Москве, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Вечером 23 июля 2018 года в одной из московских частных клиник в ходе проведения хирургического вмешательства 39-летняя женщина почувствовала себя плохо и через непродолжительное время скончалась.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно со Следственным комитетом начал проверку по факту смерти 39-летней женщины после пластической операции в ООО «Асклепий Мед»», - говорится в сообщении.

Клиника «Асклепий Мед» работала нелегально, так как не имела лицензию на осуществление медицинской деятельности, в том числе и по профилю пластическая хирургия.

Проверка продолжается, ее результаты будут озвучены по окончании надзорных мероприятий.