РИАМО - 25 июл. Комплекс геофизического приборостроения для нефтегазовой отрасли появится на левобережной площадке особой экономической зоны «Дубна», современное производство создается в рамках проекта, который реализует компания «ИНТЕХ-Сервис», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

24 июля забита первая свая в основание комплекса. По проекту резидента, общая площадь комплекса геофизического приборостроения составит порядка 10 тысяч квадратных метров. Здесь будут вести разработку и производство нефтесервисного оборудования, в том числе, для проведения электрического дивергентного каротажа.

«Объем инвестиций в данный проект составляет порядка 359 миллиона рублей. На автоматизированном предприятии будет создано 62 новых рабочих места. Менее чем за 10 лет компания планирует занять до 10% рынка нефтесервисного оборудования России. Да, в Подмосковье нефть и газ не добывают, но это не мешает нам создавать качественное оборудование, необходимое для этой отрасли, которое будут использовать и в России, и отправлять на экспорт», – отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

По его словам, сегодня до 96% программного обеспечения и высокотехнологичного оборудования – это западные поставки. Начало работы данного предприятия значительно повысит конкурентоспособность России на мировом рынке. Полностью завершить комплекс планируется к 2023 году, но уже в июне 2019-го начнется выпуск оборудования для разведки нефти в существующих скважинах.

Всего планируется запустить четыре комплекса, в том числе, по разработке и производству скважинных тракторов, техники для капитального ремонта скважин и бурения боковых стволов, а также роторных управляемых систем, геонавигации и каротажа в процессе бурения.