РИАМО - 25 июл. Новый спортивно-оздоровительный центр с плавательными бассейнами, построенный на Гребном канале в Крылатском, открылся на западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Мы завершили комплексную реконструкцию Гребного канала в Крылатском. В 2011-2014 годах здесь была полностью обновлена инфраструктура для занятий на открытой воде, а сейчас мы завершили строительство крытого бассейна. По мнению многих международных экспертов, Гребной канал в Крылатском является одним из лучших профильных спортивных сооружений в мире», – отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Строительство спортивно-оздоровительного центра с плавательными бассей­нами на Гребном канале в Крылатском начали в мае 2016 года и завершили в декабре 2017 года.

В здании нового спортцентра общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров имеются два плавательных бассейна: для взрослых – размером 25 на 16 метров с восьмью дорожками и для детей – размером 10 на 6 метров. Также в спортцентре имеются зал для «сухого плавания» (упражнения, которые пловцы делают на суше), тренажерный зал, комнаты инструкторов, сауна, буфет на 40 мест, технические помещения.

Новый спортцентр рассчитан на 120 посещений в смену. Учебно-тренировочные занятия на Гребном канале проводят столичные спортивные школы, Московское среднее специальное училище олимпийского резерва №2 и Центр олимпийской подготовки. В этих учреждениях гребле обучаются более 1,1 тысячи человек.