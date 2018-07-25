РИАМО - 25 июл. Каждый день в Москве совершается порядка 760 тысяч поездок на такси, что на 20% больше показателей 2017 года, сообщил журналистам заместитель мэра столицы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«В Москве увеличивается количество поездок в такси. На данный момент в день совершается 760 тысяч поездок такси по всему городу. Это почти 20% относительно показателей прошлого года», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что правительство Москвы по решению города будет по-прежнему поддерживать и субсидировать компании такси и каршеринга. Программы субсидирования предусматривают ежегодные выделения от 100 до 150 миллионов рублей на развитие малого и среднего бизнеса.

Ранее заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин сообщил, что около 300 тысяч пассажиров были перевезены на аккредитованных такси во время чемпионата мира по футболу.

Порядка 300 тыс пассажиров перевезли аккредитованные такси в Москве во время ЧМ>>