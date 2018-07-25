РИАМО – 25 июл. В связи с проведением ремонтных работ на станции «Подмосковная» (о.п. Ленинградская) с 28 на 29 июля, с 4 на 5, с 11 на 12, и с 18 на 19 августа корректируются расписания Рижского и Курского направлений Московской железной дороги, сообщается на сайте «Центральной ППК».

«Отменены полностью поезда: 6454/6453 Люблино – Нахабино. Время отправления со станции «Люблино» – 5:05; №6600 Нахабино – Москва (Рижский вокзал). Время отправления со станции «Нахабино» – 4:55; №6310/6309 Нахабино – Подольск. Время отправления со станции «Нахабино» – 6:00; №6364/6363 Подольск – Нахабино. Время отправления из Подольска – 9:35; №6602 Нахабино – Москва (Рижский вокзал). Время отправления со станции «Нахабино» – 7:14», – говорится в сообщении.

Также отменены поезда на участке Дедовск – Люблино – Дедовск: №6456/6455 Серпухов – Дедовск, время отправления со станции «Серпухов» – 3:58. В указанный период проследует только до станции «Люблино»; №6404/6403 Дедовск – Серпухов. В указанный период будет отправляться со станции «Люблино» в 7:20. Далее проследует по расписанию.

Отменены на участке Нахабино – Люблино – Нахабино: № 6464/6463 Серпухов – Нахабино, время отправления со станции «Серпухов» – 5:41. В указанный период проследует только до станции «Люблино»; №6402/6401 Нахабино – Чехов. Будет отправляться со станции «Люблино» в 6:37. Далее проследует по расписанию; №6470/6469 Львовская – Нахабино, время отправления со станции «Львовская» – 6:58. Проследует только до станции «Люблино»; №6408/6407 Нахабино – Львовская. Будет отправляться со станции «Люблино» в 8:53. Далее проследует по расписанию;

№6416/6415 Нахабино – Подольск. В указанный период будет отправляться со станции «Люблино» в 10:00. Далее проследует по расписанию.

Кроме того, отменены поезда на участке Новоиерусалимская – Люблино – Новоиерусалимская:

№6466/6465 Щербинка – Новоиерусалимская, время отправления со станции «Щербинка» – 7:00. В указанный период проследует только до станции «Люблино»; №6422/6421 Новоиерусалимская – Царицыно. В указанный период будет отправляться со станции «Люблино» в 9:49. Далее проследует по расписанию.

Также отменен поезд на участке Москва (Курский вокзал) – Нахабино: №7004/7003 Москва Курская – Шаховская. В указанный период будет отправляться со станции «Нахабино» в 10:28. Далее проследует по расписанию.

Отменены на участке Москва (Рижский вокзал) – Нахабино – Москва (Рижский вокзал): №6102 Волоколамск – Москва (Рижский вокзал), время отправления со станции «Волоколамск» – 3:34. В указанный период проследует только до станции «Нахабино»; №6002 Шаховская – Москва (Рижский вокзал), время отправления со станции Шаховская – 4:11. Проследует только до станции Нахабино; №6200 Румянцево – Москва (Рижский вокзал), время отправления со станции Румянцево – 5:23. Проследует только до станции «Нахабино»; №6001 Москва (Рижский вокзал) – Шаховская. Будет отправляться со станции Нахабино в 6:26. Далее проследует по расписанию;

№6201 Москва (Рижский вокзал) – Румянцево. Будет отправляться со станции «Нахабино» в 7:40. Далее проследует по расписанию.

Также отменены поезда №6205 Москва (Рижский вокзал) – Румянцево. Будет отправляться со станции «Нахабино» в 7:44. Далее проследует по расписанию; №6003 Москва (Рижский вокзал) – Шаховская. В указанный период будет отправляться со станции «Нахабино» в 7:54. Далее проследует по расписанию; №6207 Москва (Рижский вокзал) – Румянцево. В указанный период будет отправляться со станции «Нахабино» в 8:38. Далее проследует по расписанию.

Помимо этого, отменены поезда на участке Подольск – Нахабино – Подольск: №6312/6311 Новоиерусалимская – Подольск, время отправления со станции «Новоиерусалимская» – 6:05. В указанный период проследует только до станции «Нахабино»; №6358/6357 Подольск – Волоколамск. В указанный период будет отправляться со станции «Нахабино» в 8:11. Далее проследует по расписанию.

Отменен поезда на участке Нахабино-Царицыно: №7164/7163 Волоколамск – Царицыно, время отправления со станции «Волоколамск» – 5:24. В указанный период проследует только до станции Нахабино.

Кроме того, время отправления ряда электропоездов изменено. Компания просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и приносит извинения за доставленные неудобства. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание электричек». Приложение доступно в AppStore и Google Play.