РИАМО - 25 июл. Первое экологическое фэнтези для детей «Хранимиры» будет выпущено с использованием шрифта Брайля, до конца октября со специальным шрифтом в свет выйдут книги «Начало» и «Живая вода», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Проект издания экологических сказок для детей планируется расширить несколькими книгами с использованием шрифта Брайля, чтобы их могли читать дети с ослабленным зрением.

«До конца октября со специальным шрифтом будут выпущены книги «Начало» и «Живая вода», они будут отправлены в 158 специализированных библиотек и школ для незрячих детей и инвалидов по зрению», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Он добавил, что в середине августа состоится презентация первой книги из новой серии «Хранимиров», которая запланирована к изданию в 2018 году. Эта серия будет включать пять книг и получила название «Просим защиты». Она посвящена животным и растениям, внесенным в Красные книги России и Подмосковья.

До начала работы над новыми книгами министерство объявило конкурс, участники которого прислали более 200 рассказов, написанных от имени редкого животного или растения, а также рисунки и поделки, посвященные живой природе.

Экологические сказки «Хранимиры» – это детский просветительский проект нового формата, направленный на постепенное прививание экологически ответственного поведения.

Автор книг, детский писатель и психолог Елена Журек создала мир существ, стоящих на защите природы. Каждый из главных героев – хранимиров – отвечает за часть мира природы: лес, вода, горы, воздух. Все вместе они, представители пяти древнейших родов, пытаются спасти планету от надвигающейся экологической катастрофы.