РИАМО – 25 июл. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что министерство пересмотрело в 2018 году прогноз по добыче нефти в стране до 551 миллиона тонн, сообщает Газета.Ru.

«Из-за недавнего решения по сделке ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи нефти мы пересмотрели прогноз по добыче нефти по итогам 2018 года и увеличили его примерно на 3,5 миллиона тонн, до 551 миллиона тонн», – сказал Новак.

Он также добавил, что по прогнозам Минэнерго добыча нефти в следующем году достигнет около 555 миллионов тонн.

Министр отметил, что многое будет зависеть от динамики рынка и необходимости корректировать действия.

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 121%. При этом в мае уровень выполнения соглашения ОПЕК+ составил 152%.