РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. Воспитанникам трех детских садов городского округа Люберцы во время общеобластной тренировочной эвакуации напомнили о пожарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого ТУ «Мособлпожспас».

В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева, 24 июля на территории Подмосковья прошла общеобластная тренировка по эвакуации и отработке навыков действий персонала и посетителей при возникновении условного пожара на объектах с массовым пребыванием людей. В данной тренировке приняли участие детские сады «Родничок» поселка Красково, «Колосок» поселка Коренево и детский сад №64 поселка Малаховка.

«Учебная эвакуация началась после того, как сработала пожарная сигнализация в помещениях детского сада. Услышав звуковую сирену, воспитатели собрали детей и вывели их на улицу, после чего дети были разбиты на группы и отведены на безопасное расстояние от детского сада, воспитатели посчитали детей и доложили заведующей учреждения. Все действовали слаженно, быстро, без паники, одной дружной сплоченной командой. Руководство и личный состав ПЧ-231 и ПСП ПЧ-231 напомнили детям о правилах пожарной безопасности», – отмечается в сообщении.

Детям рассказали, что при возникновении пожара нужно сразу же позвонить по номеру 101, назвать свой адрес и вызвать огнеборцев. Небольшое пламя можно погасить одеялом или водой (если рядом нет электропроводов, включенных в розетку), засыпать землей; от большого огня нужно спасаться, убегая из помещения.

Нельзя прятаться и пользоваться лифтом, если из квартиры выйти не получается, не надо паниковать и прыгать из окна. Если в помещении дым, нужно дышать через влажную ткань; если пылает одежда, нельзя бежать, так как она разгорится еще сильнее. Нужно окунуться в воду или покататься по земле, чтобы сбить огонь.