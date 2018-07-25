РИАМО - 25 июл. В столице зарегистрировано около 4,5 тысяч обманутых дольщиков, за последние годы в городе решили проблемы около 11 тысяч участников долевого строительства, сообщил в среду на Всероссийском совещании по проблемам долевого строительства заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На сегодняшний день в городе зарегистрировано около 4,5 тысяч обманутых дольщиков. Если учитывать все проблемные объекты с задержками по строительству, то их число - около 12-13 тысяч» - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что по каждому из проблемных объектов разработаны дорожные карты. По его словам, за последние годы в Москве были решены проблемы около 11 тысяч обманутых дольщиков.